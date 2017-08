Berlin (ots) - Die Kulturradio-Kinderkonzerte starten am Sonntag, 17. September 2017, um 12.00 Uhr in die neue Saison. "Tiger! Tiger!" heißt das 72. Kinderkonzert. Auf dem Programm steht Miklós Rózsas Dschungelbuch-Suite.



Dschungelabenteuer im Großen Sendesaal



Miklós Rósza komponierte die Musik zum Hollywood-Film "Das Dschungelbuch" 1942. Jedes Tier hat seine eigene Melodie und Klangfarbe. Später fertigte der Komponist eine Konzertfassung für Kinderkonzerte. Die Rolle des Erzählers übernimmt am 17. September Kulturradio-Moderator Christian Schruff. Er erzählt die Abenteuer Mowglis im Dschungel und die Jagd auf den Tiger Shere Khan.



Der lahme Tiger Shere Khan, Baloo, der Bär, die Riesenschlange Kaa und der Panter Bagheera: Die Kinder lernen all die Instrumente kennen, die die Tiere im Orchester verkörpern. Außerdem singt das Publikum, nach gemeinsamer Probe, das Schlaflied für Mowgli.



Das Deutsche Symphonie Orchester Berlin (DSO) spielt unter der Leitung von Karsten Januschke. Das Konzert eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Ab 10.30 Uhr können Kinder beim "open house" Instrumente ausprobieren. Tickets



Karten für die Veranstaltung kosten 4,00 Euro (Kinder) bzw. 12,00 Euro (Erwachsene) zzgl. VVK. Sie sind erhältlich über das Karten-Büro des DSO, Telefon (030) 2029 87-11, online unter www.dso-berlin.de, im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Telefon (030) 97993 84999 sowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.



