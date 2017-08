Bei der Konferenz in Jackson Hole dürften die Top-Notenbanker über das Inflationsziel heiß diskutieren. Während dort geredet wird, bereitet die schwedische Notenbank bereits Änderungen vor, die große Symbolkraft haben.

Ökonomen treibt derzeit vor allem eine Frage um: Wo ist die Inflation geblieben? Obwohl die Wirtschaft in Ländern wie den USA oder Deutschland deutlich wächst und die Arbeitslosigkeit sinkt, steigen Löhne und Preise kaum. In den gängigen Ökonomie-Lehrbüchern taucht dieses Szenario bisher nicht auf. Nicht wenige Kritiker stellen deshalb das gängige Inflationsziel der Notenbanken von zwei Prozent infrage.

Während die Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole nur reden, bereitet sich die älteste Zentralbank der Welt bereits darauf vor, bald zu handeln. Bislang verfolgt die 1668 gegründete schwedische Zentralbank ein striktes Inflationsziel von zwei Prozent. Nun jedoch liebäugelt sie damit, ein "Variationsband" von einem Prozentpunkt um den Zielwert herum einzuführen. Das Band würde also zwischen einem und drei Prozent liegen. Das bestätigte Vize-Zentralbankchefin Kerstin af Jochnick am Donnerstag in Stockholm. Außerdem könne man einen Preisindex als Maßstab einführen, der Hypothekenkosten ausschließt.

Auch wenn die unmittelbaren ökonomischen Folgen dieses Schrittes eher gering wären, hätte er doch große symbolische Bedeutung: Dahinter steht auch das Eingeständnis, dass sich das Ziel von etwa zwei Prozent nur schwer erreichen lässt. Die meisten Notenbanken ...

