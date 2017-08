ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerischen Aktien haben sich am Donnerstag mit einem leichten Minus gezeigt. Unmittelbar vor Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole hätten sich die Anleger zurückgehalten, so ein Teilnehmer. Die mit Spannung erwarteten Reden von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi stehen jedoch erst am Freitag auf der Agenda.

Am Markt herrschte aber die Meinung vor, dass weder von der Europäischen Zentralbank (EZB) noch von der US-Notenbank Aussagen in Richtung einer strafferen Geldpolitik zu erwarten sind: "Bei einer Ankündigung des Ausstiegs aus den EZB-Anleihenkäufen wäre der Euro bei 1,25 Dollar, und das will noch niemand", sagte ein Händler.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.943 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,59 (zuvor: 34,47) Millionen Aktien.

Mit einem leichten Minus zeigte sich die Roche-Aktie, obwohl der Pharmakonzern mit der Zulassung seiner experimentellen Arznei Emicizumab vorangekommen ist. Auf der Grundlage positiver Ergebnisse einer Phase-3-Studie will die US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung in einem beschleunigten Verfahren prüfen, teilten die Schweizer mit. Das Medikament ist zur Behandlung der Bluterkrankheit (Hämophilie) entwickelt worden. Für die Aktie ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Die Lonza-Aktie kletterte um 1,2 Prozent auf 236,50 Franken. Die UBS nimmt die Beobachtung der Titel mit einer Kaufempfehlung wieder auf und nennt ein Ziel von 265 Franken. Nach Ansicht der Analysten unterschätzt der Markt das langfristige Margenpotenzial der kombinierten Capsugel- und Lonza-Gruppe. Die Analysten erhöhen ihre Schätzungen.

August 24, 2017

