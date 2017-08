In den letzten Handelstagen ging es in EUR/USD nicht vorwärts, aber auch nicht zurück. Der Euro hat sich im Bereich von 1,18 US-Dollar häuslich eingerichtet und konsolidiert seit Monatsanfang die vorherige Rally. Wie könnte es nun weitergehen? Trotz der aktuellen Konsolidierung sehen wir den Euro gegen den US-Dollar aktuell am Drücker. Das Momentum ist auf Seiten der Gemeinschaftswährung. ...

