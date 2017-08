Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat eine zum grossen Teil ereignislose Sitzung am Donnerstag leicht im Minus beendet. Der Leitindex SMI bewegte sich dabei die meiste Zeit mehr oder weniger um den Vortagesschluss. Derzeit würden grössere Impulse von Unternehmens- und Konjunkturseite weitestgehend fehlen, hiess es dazu in Marktkreisen. Ausserdem hätten sich die Investoren im Vorfeld des wichtigen Notenbanktreffens in Jackson Hole in den USA nicht gross zum Fenstern hinaus lehnen wollen. Kaum Einfluss auf das hiesige Geschehen hatten auch die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum US-Arbeits- und Häusermarkt.

Vom Treffen in Jackson Hole erwarten die Marktteilnehmer von den Chefs der EZB und der US-Notenbank Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Auch wenn aus Kreisen der EZB bereits verlautete, dass die Bühne in den Rocky Mountains nicht dazu genutzt werde, die Finanzmärkte auf den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik vorzubereiten, könnten Überraschungen nie ausgeschlossen werden, bemerkten Händler. Die wichtige Rede von EZB-Chef Mario Draghi geht allerdings erst am Freitag nach dem hiesigen Börsenschluss über die Bühne.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnete zum Schluss ein Minus von 0,17% auf 8'943,04 Punkte, dies bei einem Tagestief von 8'933 und einem ...

