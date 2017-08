Bern (ots) -



Onlineprinters hat in den vergangenen Monaten rund fünf Millionen

Euro in die Produktion am Firmen-Hauptsitz Neustadt an der Aisch

investiert. Der grösste Anteil floss in den Kauf neuer

Druckmaschinen. Das E-Commerce-Unternehmen baut seine Marktposition

als grösster Druckbetrieb Europas aus, der Papierbogen des

Formatbereichs 3b (etwa 70 x 100 cm) bedruckt. Die

Onlineprinters-Unternehmensgruppe, die europaweit unter der

gleichnamigen Marke auftritt, in Deutschland als diedruckerei.de und

in Grossbritannien als Solopress bekannt ist, hat mittlerweile mehr

als 900 Mitarbeiter.



Beschaffungs-Trends stärken Onlinedruck



Weiter steigende Auftragszahlen der Onlinedruckerei machten diese

Investitionen nötig. Dr. Michael Fries, Onlineprinters-CEO,

kommentiert die Anschaffungen: "Wir sehen zwei starke Trends im

Bereich der Beschaffung von Business-Drucksachen: Den Bedarf an

kleinen Auflagen und der Wunsch, Druckprodukte schnell verfügbar zu

haben. Das gilt für Flyer genauso wie für Broschüren und sogar

Messebedarf. Darauf stellen wir uns ein, viele unserer Produkte kann

man mit der Blitzdruck-Option und Expressversand schon am nächsten

Tag in den Händen halten." Die Nachfrage nach schneller Lieferung

steigt Jahr für Jahr. Für Onlineprinters nimmt daher das Kriterium

Schnelligkeit bei der Investition in weitere Druckanlagen an

Bedeutung zu.



Drucktechnologie von HP und Heidelberg



Nach der Anschaffung einer weiteren Digitaldruckmaschine des Typs

HP Indigo 12000 zum Ausbau der Kapazitäten im Bereich Kleinauflagen

und Expressproduktion und dem Kauf diverser

Weiterverarbeitungs-Maschinen wurden die Druckkapazitäten im

Offsetdruckbereich mit einer Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P 18K

ausgebaut. Diese besitzt den höchsten Automatisierungsgrad, der

aktuell auf dem Markt für Offset-Druckmaschinen verfügbar ist. In der

spezifischen Ausführung verfügt die Anlage über einen

vollautomatischen, simultanen Plattenwechsel und regelt

spektralfotometrisch die Farbe inline während der Produktion. Der

Hochleistungsleitstand Prinect Press Center XL 2 ist auf höchste

Produktivitätsansprüche ausgelegt. Vollautomatischer Auftragswechsel

vom letzten zum ersten Gutbogen bis zum Start der Produktion sorgen

für noch mehr Effizienz.



Link Zeitrafferaufnahme: https://youtu.be/pJyKnRapHOg



Innerhalb von drei Wochen wurde die neue Heidelberg Speedmaster XL

106-8-P 18K bei Onlineprinters am Firmenstandort Neustadt an der

Aisch in Deutschland aufgebaut. Die Zeitrafferaufnahme zeigt, wie die

Maschine im Werk installiert wird.



