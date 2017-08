Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen hat sich am Donnerstag eine verhalten freundliche Stimmung durchgesetzt. Der DAX zog um 0,1 Prozent auf 12.181 Punkte an. Mit dem Euro-Stoxx-50 ging es etwas stärker um 0,2 Prozent nach oben. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen und abwartenden Geschäft.

"Jetzt sind alle Augen auf Jackson Hole gerichtet", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Am Markt herrschte dabei die Meinung vor, dass weder von der Europäischen Zentralbank (EZB) noch von der US-Notenbank auf der Zentralbankkonferenz falkenhafte Töne in Richtung straffere Geldpolitik zu erwarten sind: "Bei einer Ankündigung des Ausstiegs aus den EZB-Anleihenkäufen wäre der Euro bei 1,25 Dollar, und das will noch niemand", sagte ein Händler.

Am Devisenmarkt zeigten sich die Kurse kaum verändert, der Euro verharrte eng an der Marke von 1,18 Dollar. Am Anleihemarkt konnten die Kurse die jüngsten Gewinne verteidigen.

Autos fest - Fiat und Daimler vor Umstrukturierung

Mit einem Plus von 0,4 Prozent stand unter anderem der Index der Autotitel auf der Gewinnerseite. Fiat gewannen 3 Prozent. Fiat Chrysler Automobiles erwägt offenbar, die Oberklasse-Marken Maserati und Alfa Romeo sowie das Komponenten-Geschäft abzuspalten und zu verkaufen. Zuletzt trieben Spekulationen über Interesse aus China an der Marke Jeep bereits den Kurs. Fiat will zudem künftig mit VW bei kleineren Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, VW gewannen 0,8 Prozent.

Auch Daimler strebt laut einem Bericht des Manager Magazins eine Holding-Struktur an. Der Kurs gewann 1,4 Prozent. Generell heißt es, über solche Abspaltungen könnten Werte gehoben werden, denn die Summen aller Teile seien dann vermutlich wertvoller als die derzeitigen Gesamtkonzerne.

CRH legten in London um 3,8 Prozent zu. Die Iren haben Geschäftszahlen vorgelegt, im Fokus stehen aber stärker Zu- und Verkäufe des Baukonzerns. CRH verkauft sein Amerikageschäft und übernimmt den deutschen Steinbruch Fels und baut damit die Position im Markt für Baukalk weiter aus. Analysten begrüßten, dass der Verkauf des Amerikageschäfts schnell vonstatten gegangen sei und CRH dabei das Maximale herausgeholt habe.

Die Aktie des österreichischen Ölfeld-Ausrüsters Schoeller-Bleckmann reagierte mit Kursaufschlägen von 8,1 Prozent auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen. "Sie haben die Krise der Ölindustrie gut gemeistert", sagt ein Händler. Der Umsatz konnte in der ersten Jahreshälfte um über 54 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2016 gesteigert werden.

In Frankreich verbilligten sich Carrefour um 2,1 Prozent. Der Handelskonzern verliert laut den Analysten der Deutschen Bank Marktanteile.

Steinhoff-Kurs knickt ein

Stark unter Druck gerieten die im MDAX notierten Steinhoff. Der Kurs brach über 10 Prozent ein. Wie das Manager Magazin berichtete, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen mitgeteilt, sie ermittle gegen ein Möbelunternehmen. Einen Namen hat sie nicht mitgeteilt.

Stada stiegen unterdessen weiter um 3 Prozent auf 80,34 Euro. Damit entfernte sich der Kurs immer weiter vom Übernahmepreis von 66,25 Euro. Die Stimmen im Markt sind geteilt. Auf der einen Seite wurde von Deckungskäufen derjenigen gesprochen, die auf ein Misslingen der Übernahme und fallende Kurse gesetzt hätten. Daneben verwisen Marktteilnehmer auch auf einen Bericht, nach dem Elliott Management seine Position auch nach der Übernahme weiter aufstocken wolle.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für Tele Columbus um 3,1 Prozent nach unten. Das operative Ergebnis verfehlte laut den Analysten von Equinet die Erwartungen, der Kundenzuwachs sei aber gut. CTS Eventim gaben nach Zahlen um 3,2 Prozent nach. Sie seien unter den Erwartungen geblieben, hieß es. Hugo Boss stiegen nach einer Kaufempfehlung um 2,4 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.444,73 +6,10 +0,2% +4,7% Stoxx-50 3.046,07 +5,98 +0,2% +1,2% Stoxx-600 374,51 +0,59 +0,2% +3,6% XETRA-DAX 12.180,83 +6,53 +0,1% +6,1% FTSE-100 London 7.407,06 +24,41 +0,3% +3,7% CAC-40 Paris 5.113,13 -2,25 -0,0% +5,2% AEX Amsterdam 519,10 -0,25 -0,0% +7,4% ATHEX-20 Athen 2.197,93 +19,27 +0,9% +26,3% BEL-20 Bruessel 3.917,99 +8,30 +0,2% +8,6% BUX Budapest 37.954,41 +201,19 +0,5% +18,6% OMXH-25 Helsinki 3.884,81 -7,09 -0,2% +5,6% ISE NAT. 30 Istanbul 134.317,74 +326,63 +0,2% +40,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.011,63 +8,40 +0,8% +14,4% PSI 20 Lissabon 5.173,09 +23,19 +0,4% +11,1% IBEX-35 Madrid 10.357,40 +19,30 +0,2% +10,8% FTSE-MIB Mailand 21.729,87 +109,59 +0,5% +13,0% RTS Moskau 1.049,96 +5,00 +0,5% -8,9% OBX Oslo 662,12 +2,49 +0,4% +7,2% PX-GLOB Prag 1.352,93 +4,05 +0,3% +12,9% OMXS-30 Stockholm 1.537,99 -4,15 -0,3% +1,4% WIG-20 Warschau 2.456,27 +65,21 +2,7% +26,1% ATX Wien 3.205,09 +20,27 +0,6% +22,4% SMI Zuerich 8.943,04 -15,45 -0,2% +8,8% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1803 +0,05% 1,1797 1,1814 +12,2% EUR/JPY 129,00 +0,20% 128,75 128,85 +4,9% EUR/CHF 1,1383 -0,11% 1,1395 1,1408 +6,3% EUR/GBP 0,9220 -0,10% 0,9229 1,0835 +8,2% USD/JPY 109,29 +0,15% 109,13 109,08 -6,5% GBP/USD 1,2802 +0,15% 1,2783 1,2799 +3,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,34 48,41 -2,2% -1,07 -17,0% Brent/ICE 51,80 52,57 -1,5% -0,77 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,89 1.290,70 -0,2% -2,82 +11,9% Silber (Spot) 16,99 17,09 -0,6% -0,10 +6,7% Platin (Spot) 981,25 979,00 +0,2% +2,25 +8,6% Kupfer-Future 3,04 2,98 +2,1% +0,06 +20,6% ===

