Straubing (ots) - Leider gibt es noch viel zu viele Muslime, die genau das Gegenteil machen und islamistischen oder anderen demokratiefeindlichen Parolen folgen. Sie sind das eigentliche Problem beim Thema Integration. Dazu schweigt die Bertelsmann-Studie - leider. Dies mindert ihren Wert in der politischen Debatte deutlich. Denn so günstig Deutschland im internationalen Vergleich auch dastehen mag: Gerade vor Bundestagswahlen geht es Bürgern und Parteien nicht um Statistik, sondern um erlebte oder gefühlte Realität. Und in der zählt wenig, wenn es anderswo noch schwieriger als zuhause ist.



