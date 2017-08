Straubing (ots) - Gleichwohl hatte de Maizières Besuch etwas von Wahlkampf. Es ging auch darum, Entschlossenheit im Kampf gegen den Terror zu demonstrieren. Doch sollte niemand meinen, durch die Kameraüberwachung gingen den Behörden künftig Terroristen und Verbrecher in großer Zahl ins Netz. Ob der zu erwartende Erfolg die Kosten und den Einschnitt in die bürgerliche Freiheit rechtfertigen - das muss im Anschluss sehr sorgfältig diskutiert werden.



