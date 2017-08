HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu Inc. und die größte chinesische Lebensversicherungsgesellschaft China Life wollen sich in China an innovativen Technologiegesellschaften berteiligen. Die China Life Insurance Group Co und Baidu Inc. gründen dafür einen sieben Mrd. Renminbi oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...