Frankfurt (ots) - Muslime der zweiten und dritten Generation, also die Nachfahren der "Gastarbeiter", sind viel besser integriert, als manche glauben oder glauben machen wollen, das zeigt eine Studie. In Deutschland gilt das vor allem für die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Das ist zweifellos ein Erfolg. Beunruhigend ist aber, welch große Vorurteile viele gegenüber Muslimen haben, auch wenn diese deutsche Staatsbürger sind. Noch immer will jeder fünfte sie nicht als Nachbarn haben - und das, obwohl die Mehrheit der Muslime sich diesem Land sehr verbunden fühlt. Integration kann nie nur einseitig sein. Sie fordert denen, die ins Land kommen, viel ab, aber auch der Mehrheitsgesellschaft. Erst wenn es selbstverständlich ist, dass nebenan Muslime wohnen, wird Integration gelingen.



