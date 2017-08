Seit Jahren wird gegen die "Freie Kameradschaft Dresden" ermittelt. Es geht um kriminelle Vereinigung und zahlreiche Angriffe auf Asylbewerber. Nun sind erstmals zwei Mitglieder der Gruppe verurteilt worden.

Zwei Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Freie Kameradschaft Dresden" (FKD) sind am Donnerstag am Dresdner Landgericht zu Freiheitsstrafen von je drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Staatsschutzkammer sah die Vorwürfe der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlichen Körperverletzung, des Landfriedensbruchs und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion nach zehn Verhandlungstagen bestätigt. Für den 19-Jährigen verhängte sie eine Jugendstrafe. Diese und ...

