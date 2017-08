Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Schulz und Dobrindt streiten um ÖPP-Projekt zum Ausbau der A1

Die drohende Insolvenz des privaten Betreibers eines Abschnitts der Autobahn A1 hat zu einer heftigen Kontroverse zwischen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt geführt - mit gehässigen Äußerungen auf beiden Seiten. Nachdem Schulz dem Verkehrsminister bei einer Wahlkampfveranstaltung am Vortag vorgehalten hatte, "der ganz große Politiker Alexander Dobrindt" habe die von ihm vorangetriebene Privatisierung einer Autobahn "schön in den Teich gesetzt", konterte Dobrindt am Donnerstag in Berlin. "Dieser Weltpolitiker Schulz aus Würselen scheint etwas die Orientierung verloren zu haben", meinte der CSU-Politiker und belehrte Schulz, die umstrittene Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) bei der A1 sei vielmehr ein Projekt des früheren Bundesverkehrsministers Wolfgang Tiefensee - von der SPD.

Belgiens Geschäftsklima sinkt im August überraschend

Das belgische Geschäftsklima hat sich im August wider Erwarten eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, fiel der Index um 0,6 Punkte auf minus 2,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 1,4 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,5 notiert hatte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

George hält weitere Fed-Zinserhöhungen für nötig

Die Präsidentin der Kansas-Fed, Esther George, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. "Ich bin der Meinung, dass wir die graduellen Zinserhöhungen fortsetzen sollten", sagte George in einem Interview mit dem Sender CNBC. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Lage der US-Wirtschaft. So sei von einem Wachstum von rund 2 Prozent auszugehen. Zudem sei sie der Ansicht, dass die Inflation nahe genug am Ziel der Federal Reserve sei, um die Zinsen zu erhöhen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen leicht

In den USA sind in der Woche zum 19. August etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 234.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 235.000 vorhergesagt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.