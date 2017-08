The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2017



ISIN Name



AU000000APY1 AZONTO PETROLEUM

DE000A12UL56 CHORUS CLEAN ENERGY AG

GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572

KYG211601094 CHINA CITY RAILW.TR.TECH.

MHY2069P3095 DIANA CONTAIN. DL-,01

US67060Y1010 NUTRACEUTICAL INTL DL-,01

XS1647831111 TEL.FIN. 17/26 2