Neue Enthüllungen im Abgasskandal setzen Vorstandschef Rupert Stadler zu. Erst wird er den Vorstand umbauen, danach muss er wohl selbst gehen.

Der Schriftsatz ist 28 Seiten lang, und er hat es, wenn man den Rechtsanwälten Walter Lechner und Klaus Schroth glaubt, in sich. Die Anwälte sind die Verteidiger von Ex-Audi-Motorentwickler Giovanni P., der derzeit in München in Untersuchungshaft sitzt und vor allem eines nicht werden möchte: Bauernopfer. Er soll über Jahre an der Manipulation von Audi-Dieselmotoren und damit am VW-Abgasskandal beteiligt gewesen sein. Seine Anwälte wollen die Aufmerksamkeit nun auf andere lenken: seine Chefs.

Das Dokument, das die Strafverteidiger Ende Juli der Staatsanwaltschaft München vorlegten, listet penibel auf "wer was wann gewusst und entscheiden hat", sagen die Anwälte. In dem Papier wird der gesamte Audi-Vorstand und damit auch Audi-Chef Rupert Stadler belastet, der seine Mitwisserschaft bis heute dementiert. Auch Audi-interne E-Mails, Grafiken und Präsentationen haben die Verteidiger den Fahndern auf den Schreibtisch gelegt. Es ärgert sie, dass der die Ermittlungen leitende Staatsanwalt der Meinung sein könnte, dass ihr Mandant seine Führungskräfte als gutgläubige Werkzeuge benutzt habe. Dass diese von nichts gewusst haben sollen, widerspreche "jeder Lebenserfahrung".

Audi will die Vorwürfe mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht kommentieren. Stadler selbst wurde bislang keine Mitwisserschaft oder gar Mittäterschaft nachgewiesen, auch hat die Staatsanwaltschaft bisher kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Aber je mehr Audi- und VW-Manager von den Strafverfolgern in Deutschland und den USA ins Visier genommen werden, umso schneller nähert sich das Ende der Ära Stadler.

Die Suche nach einem Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden läuft nach Informationen der WirtschaftsWoche bereits auf Hochtouren. "Er ist faktisch schon weg, bloß wurde das noch nicht kommuniziert, weil man noch keinen Nachfolger gefunden hat", sagt ein Insider aus der VW-Konzernspitze. Laut mit dem Vorgang Vertrauten sind vier Kandidaten in der engeren Wahl und werden in internen Runden für mögliche Zukunftsmodelle derzeit diskutiert.

Dazu zählen der VW-Markenchef Herbert Diess, der frühere VW-Manager und Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann, der ehemalige ...

