Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Die Fahrerschulungseinrichtung von UPS (NYSE: UPS) Integrad in Köln begrüßte heute den Scuderia-Ferrari-Piloten Sebastian Vettel, der diesen Standort auf seinem Weg nach Spa-Francorchamps in Belgien besuchte, wo er zur 12. Runde der FIA-Formel-Eins-Weltmeisterschaft antreten wird.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/547737/UPS_Vettel.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/547738/UPS_Integrad.jpg )



Frank Sportolari, Präsident von UPS Deutschland, hieß Vettel, der in diesem Jahr schon vier Rennen gewonnen hat, willkommen. Im Rahmen seines Besuchs traf sich Vettel mit Mitarbeitern und Kunden und erörterte die Bedeutung von Training und stetiger Verbesserung.



Vor seiner Weiterreise versuchte sich Vettel an einer praktischen UPS-Übung und informierte sich dabei über die strengen Ausbildungsprogramme, denen sich UPS-Fahrer unterziehen, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden sichere Fahrmethoden und Service auf dem höchstmöglichen Niveau bieten.



"Es war eine Ehre, Sebastian in dieser einzigartigen Einrichtung begrüßen zu dürfen, die es nur bei UPS gibt. Ich denke, dass Sicherheitsausbildung, Übung und Fortbildung Werte sind, die UPS und Scuderia Ferrari miteinander verbinden", so Sportolari.



"Integrad ist eine Einrichtung, auf die wir enorm stolz sind", sagte Thomas Scholz, Geschäftsführer der UPS Integrad, Köln. "Wir engagieren uns dafür, unsere Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu verbessern, und durch dieses ansprechende, praxisorientierte Trainingsprogramm sind wir in der Lage, unsere Fahrer auf dem höchstmöglichen Niveau auszubilden."



Es gibt auf der Welt zehn UPS-Integrad-Standorte, die hochtechnologisierte Trainingsmethoden der nächsten Generation nach dem Motto "lehre mich, zeig es mir, lass es mich probieren" nutzen, um den Mitarbeitern die ansprechendsten Programme zu bieten, zumal UPS sich ständig bemüht, Sicherheit und außergewöhnlichen Kundenservice aufrecht zu erhalten.



UPS ist der offizielle Logistik- und Versandsponsor von Scuderia Ferrari und bietet dem Markenunternehmen Ferrari Logistikerkenntnisse und Unterstützung.



Über UPS



UPS (NYSE: UPS) ist weltweit führend in der Logistik und bietet ein umfangreiches Angebot an Lösungen, einschließlich des Transports von Paketen und Fracht, der Unterstützung des internationalen Handels und des Einsatzes moderner Technologie für effizienteres Management in der Wirtschaftswelt. UPS hat seinen Sitz in Atlanta, USA, und betreut mehr als 220 Länder und Staatsgebiete weltweit. Das Unternehmen finden Sie im Internet unter ups.com (http://www.ups.com/) oder pressroom.ups.com (https://pressroom.ups.com/pressroom/Home.page) und seinen Unternehmensblog unter longitudes.ups.com (http://longitudes.ups.com/). Um UPS-Nachrichten direkt zu erhalten, folgen Sie @UPS_News auf Twitter. (https://twitter.com/UPS_News)



OTS: UPS United Parcel Service newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81247.rss2



Pressekontakt: Holger Ostwald +49 2131 947 2625 holgerostwald@ups.com