Stuttgart (ots) - Wie Integration nicht gelingt, nicht gelingen kann, hat Merkel mit ihrer unbedachten Flüchtlingspolitik gezeigt. Nur ein Bruchteil der vielen Flüchtlinge und Armutszuwanderer, die Merkels Bundesregierung in den letzten Jahren ins Land gelassen hat, sind bisher in Lohn und Brot. Die Gefängnisse - zumindest die in Baden-Württemberg - werden immer voller; selbst notorische Straftäter wird Deutschland nicht mehr los, weil die meisten Flüchtlinge ihre Papiere wegwerfen, bevor sie ins Land kommen und das Schlüsselwort "Asyl" aussprechen. Integriert werden Menschen vor allem in die Sozialsysteme. Die deutschen Sozialausgaben pro Jahr kratzen bereits an der Billionengrenze und werden weiter steigen. Deutschland muss deshalb nicht dran glauben. Aber es wäre schön, wenn Deutschland etwas daraus lernt.



