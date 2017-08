Reisen in die Türkei hält Sigmar Gabriel derzeit für riskant. Auch deutsche Gäste könnten für die türkische Regierung schnell ins Visier rücken. Der Außenminister rät deshalb zu sorgfältiger Abwägung und Vorsicht.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rät Bundesbürgern zu sorgfältiger Überlegung vor Reisen in die Türkei. "Wir haben ja unsere Reisehinweise verschärft, weil das sehr darauf ankommt", sagte Gabriel in einem Video-Interview der "Bild"-Zeitung auf die eingeblendete Frage, ob er Bundesbürgern im Moment guten Gewissens zum Urlaub in der Türkei raten könne. "Man muss sich das sehr überlegen."

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...