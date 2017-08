Freiburg (ots) - Trotz der gut gemeisterten Integration haben viele Deutschstämmige Vorbehalte gegenüber Muslimen. Menschen mit Wurzeln in diesem Kulturkreis jammern also nicht nur aus Weinerlichkeit, wenn sie Diskriminierung anprangern. Wie gefährlich es ist, wenn sich gerade junge Menschen von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen, zeigt ein Blick ins Nachbarland Frankreich. Es ist sicherlich kein Zufall, dass viele der islamistischen Attentäter dort aufgewachsen sind. http://mehr.bz/khs196n



