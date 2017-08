Heute gab die EnvisionTEC GmbH bekannt, dass sie ihre Reichweite im britischen Markt mit der Ergänzung durch GoPrint3D aus Ripon als neuem Vertriebspartner ihrer neuen 3D-Druck-Lösungen für Industriekunden vergrößert.

James Blackburn Sales Director at GoPrint3D with an EnvisionTEC Vector 3SP printer. (Photo: Business Wire)