DTube ist das neue Youtube in Blockchain-Technologie: Anarchistisch, dezentral, unzensierbar. Nicht in der Hand einzelner Konzerne. Es ist das Internet 2.0 - die Antwort auf Maas & Co. - Der Hammer: Die Videos und Inhalte monetarisieren sich automatisch durch eine Art Miningprozess. Von Gerd-Lothar Reschke In diesem Video erkläre ich genauer, weshalb DTube eine grundsätzliche Neuerung mit weitreichenden Folgen darstellt ...

