Düsseldorf (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat vor Forderungen nach einem Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gewarnt. "Wir würden bei Abzug an Einfluss und Informationen in der Nato verlieren", sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Zudem sei der entsprechende Vorschlag von SPD-Chef Martin Schulz nicht glaubwürdig. "Die SPD hätte seit 1998 vielfach Gelegenheit gehabt, sich dafür einzusetzen", so Lindner. Die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen und die atomare Aufrüstungsspirale gehöre zwar dringend auf die politische Agenda. "Die nukleare Teilhabe Deutschlands ist dabei aber das geringste Problem und deshalb ein Wahlkampfmanöver der SPD", sagte Lindner. Die FDP habe die Position auch gehabt, inzwischen sei die Lage jedoch anders.



