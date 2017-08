Vom 9. bis 11. November 2017 öffnet die BIOFACH INDIA together with INDIA ORGANIC erstmals in den Hallen des India Expo Mart (IEML) in Greater Noida bei Neu-Delhi ihre Tore. Zeitgleich findet in diesem Jahr auf demselben Messegelände der 19. IFOAM Organic World Congress unter dem Motto "An Organic World through an Organic India" statt. So wird die indische Metropole 2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...