Düsseldorf (ots) - In seiner neuen WDR-Sendung wandert Marco Schreyl mit Prominenten durch NRW - für seinen Urlaub schätzt er aber eher andere Freizeitaktivitäten. "Ich bin eher derjenige, der ins Wasser springt, der gerne herumplantscht" , sagte der Moderator der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Morgens springe er in die Badehose und abends wieder raus, "zwischendrin rumliegen, lesen, grillen - das ist für mich Urlaub". Dabei schätze er es eher ruhig als großstädtisch und laut. "Ich brauche keine Einkaufsmeile und keine schicken Restaurants. Das hat vielleicht auch mit dem Beruf als Moderator zu tun, dass ich runterkommen möchte, das System herunterfahren will."



