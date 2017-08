Kuscheln und kumpeln statt mahnen und prüfen - bei Air Berlin, Deutsche Börse, VW und Stada waren die Kontrolleure nicht Aufpasser der Manager, sondern deren Sympathisanten. Die Zeche zahlen Aktionäre und Mitarbeiter.

Eines Tages wollten die Aufseher dann doch mal wissen, was es mit dem schwarzen Loch auf sich hat. Wollten wissen, wohin das Geld immer wieder verschwand. Gab es da nicht zum Beispiel diese Leasingverträge, die auffallend viel teurer waren als bei anderen Fluglinien? Die ebenso wie vergebliche Sparprogramme dazu beitrugen, dass sich bei Air Berlin Verlust auf Verlust häufte? Vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, wenn unabhängige Experten den Dingen einmal auf den Grund gehen und das Kontrollgremium über ihre Erkenntnisse informieren würden.

Vielleicht - beim nächsten Mal. Dass man bei Air Berlin trotz aller Verdachtsmomente auf eine Prüfung verzichtete, schreiben Insider der insolventen Fluglinie vor allem deren Gründer Joachim Hunold zu. Nach 20 Jahren an der Vorstandsspitze, nach Börsengang und Übernahmen (LTU und Niki), gab Hunold 2011 aufgrund schlechter Geschäftszahlen zwar seinen Chefposten auf. Seinen Einfluss als Großaktionär und Mitglied des Verwaltungsrats - bei der als britische Public Limited Company (PLC) firmierenden Air Berlin dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbar - aber behielt er weitgehend. Und so sorgte Hunold dem Vernehmen nach dafür, dass sich nicht der Verwaltungsrat, sondern Finanzchef Ulf Hüttmeyer mit den Ursachen der überteuerten Leasingverträge beschäftigen durfte. Hunold hatte Hüttmeyer 2006 bei der Commerzbank abgeworben, wo der damals 32-Jährige die Beziehung zwischen Geldinstitut und Fluglinie offenbar sehr zum Wohlgefallen des Airline-Gründers gestaltet hatte. Hüttmeyer zählte damals zu den "Friends of Achim". Sie stellten sicher, dass bei Air Berlin auch über 2011 hinaus Hunolds Wille geschah.

Dabei kollidierten Hunolds Vorstellungen regelmäßig mit denen der seit 2012 an Air Berlin beteiligten Fluglinie Etihad aus Abu Dhabi. Auch deren Vertreter trugen kräftig dazu bei, dass ein Insider das Kontrollgremium heute rückblickend als "gelähmt", dass einer der kurzzeitigen Vorstandschefs es post mortem gar als "Kasperleveranstaltung" bezeichnet. Beispielsweise widersetzte sich Air-Berlin-Kontrolleur und Etihad-Chef James Hogan 2015 zunächst dem geplanten Abbau des Bordservices und damit verbundenen Einsparungen. Er wollte verhindern, dass Air Berlin ins Billigsegment trudelte. Dann stimmte Hogan aber doch zu, bestand aber im Gegenzug darauf, das die Linie die Business-Klasse ausbaut. Weniger Catering, aber Expansion des Luxussegments? Im strategischen Ungefähr und der fehlenden Kontrolle sehen hochrangige Branchenvertreter heute die wichtigsten Gründe für den Absturz der einstigen Vorzeigelinie.

Auch Hans-Joachim Körber hat ihn nicht verhindert. Seit 2010 stand der ehemalige Chef des Handelsriesen Metro an der Spitze des Kontrollgremiums. Positive Impulse aus seiner Amtszeit sind nicht überliefert. Stattdessen flog Air Berlin wachsende Verluste ein, vollführte immer tollkühnere strategische Loopings - und verschliss gleich vier Vorstandschefs innerhalb von fünf Jahren. Insider halten es für fatal, dass im Verwaltungsrat der PLC keine Arbeitnehmer über das Unternehmen wachen. Die richteten ihr Amt nicht in erster Linie am eigenen Interesse aus, sondern am Wohl der Mitarbeiter und des Unternehmens, heißt es.

Schon Mitte Juli, rund einen Monat vor der Pleite, haben Körber und drei weitere Kontrolleure ihre Posten geräumt. Die unangenehmen Fragen aber bleiben: Wäre die Insolvenz zu verhindern gewesen? Haben die Verwaltungsräte ihren Job ernst genug genommen? Hätten sie mehr nachfragen müssen? Energisch einschreiten können? Die Kontrolleure müssen nachweisen, dass sie Mahner im Interesse des Unternehmens waren, keine Lobbyisten ihrer Manager. Sie müssen zeigen, dass sie nichts abgenickt und durchgewinkt haben. Und erklären, welche Verantwortung sie dennoch dafür tragen, dass Aktionäre und Gläubiger viel Geld verlieren. Dass Tausende Beschäftigte um ihre Jobs fürchten. Und dass der Staat mit 150 Millionen Euro beistehen muss.

Es sind Fragen, die sich so oder ähnlich derzeit auch bei der Deutschen Börse, beim Arzneikonzern Stada und dem insolventen Solaranlagenbauer Solarworld, beim Autobauer Volkswagen und einer ganzen Reihe weiterer Unternehmen stellen. Überall stehen die Aufseher im Verdacht, fahrlässig oder demonstrativ weggesehen zu haben, wenn es mit dem Unternehmen bergab ging. Kumpeln statt kontrollieren - hat Deutschland ein Aufsichtsrat-Problem?

Fragen unerwünscht

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen - damit sollte es eigentlich längst vorbei sein. Seit 20 Jahren arbeiten Experten daran, den Aufsichtsrat von einem angenehm temperierten Abklingbecken für Manager im Karriereherbst in eine kraftvolle Kontrollinstanz zu verwandeln. Eine mit hochrangigen Fachleuten bestückte Kommission aktualisiert regelmäßig die Regeln zur guten Unternehmensführung ("Corporate Governance"), große Investoren wie die Fondsgesellschaft Blackrock geben eigene Prinzipien vor und drängen auch auf deren Einhaltung. Vor allem aber regeln Gesetze die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats: Zahlreiche Gerichte haben mit Urteilen dafür gesorgt, dass Aufsichtsräte für gravierende Fehler persönlich haften müssen.

Doch all das gilt wenig, wenn das Manager-Ego groß genug ist. Wolfgang Reitzle zum Beispiel. Der ehemalige Vorstandschef des Dax-Industriekonzerns Linde wartete zwar, wie im Corporate-Governance-Kodex vorgesehen, zwei Jahre, bis er im Mai 2016 als Aufsichtsratschef zu Linde zurückkehrte. Seinen Tatendrang hat die Pause jedoch offenbar nicht erkalten lassen. Im Gegenteil. Seit Reitzle bei seinem alten Arbeitgeber wieder in Amt und Würden ist, scheint er der Managerwelt beweisen zu wollen, dass er der Größte ist. Es war vor allem Reitzle, der die umstrittene Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair durchsetzte - gegen interne Widerstände. Damit ihm dabei sein eigener Vorstandschef nicht in die Quere kam, reaktivierte er Aldo Belloni, einen ihm ergebenen Rentner, für den Spitzenjob.

Fälle großer Nähe zwischen Kontrolleur und Kontrolliertem gibt es viele. So spotten Insider über das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...