Zürich - Nach gut 75'000 Besuchern im ersten und über 80'000 Besuchern im zweiten Jahr, geht das grösste Strassenfest für vegane Ernährung und veganen Lifestyle der Schweiz im Züricher Sihlcity Anfang September in die dritte Runde. Dazu gehören Degustationen veganer Produktneuheiten und natürlich die beliebten Marktstände mit Produkten wie Kosmetik, veganen Köstlichkeiten und Innovationen.

Die Vegana gewährt auf eine offene Art Einblicke in die vegane Welt und besonders in die vegane Kulinarik. Die Vegana richtet sich somit nicht nur an vegane BesucherInnen, sondern alle jene, welche kulinarisch interessiert sind, nachhaltig denken, gerne Neues geniessen und ganz einfach gerne geniessen. "Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie offen und neugierig sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...