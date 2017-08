Winterthur - Das vollautomatisierte Fahrzeug wird die Verkehrssicherheit erhöhen, davon sind die Unfallforscher der AXA überzeugt. Dennoch wird es auch in Zukunft Unfälle geben. An ihren Crashtests in Dübendorf zeigt die AXA mit drei Crashversuchen, welche neuen Risiken entstehen und welche Unfälle sich auch mit der besten Technik nicht vermeiden lassen. Gleichzeitig präsentiert sie die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage. Diese zeigt: In der Bevölkerung herrschen noch einige Vorbehalte gegenüber dem automatisierten Auto.

Das automatisierte Fahrzeug wird den Strassenverkehr deutlich verändern. Welche Risiken neu entstehen können und welche Unfälle sich auch künftig nicht vermeiden lassen, zeigt die AXA Winterthur an ihren Crashtests in Dübendorf. Gleichzeitig präsentiert sie die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, welche aufzeigt, dass das Thema polarisiert: Rund jeder vierte der befragten Schweizer würde in Zukunft gerne oder sehr gerne ein autonomes Fahrzeug nutzen - rund die Hälfte der Befragten möchte dies hingegen nicht oder sogar auf keinen Fall. In Deutschland würde immerhin rund jeder dritte Befragte gern oder sehr gern ein autonomes Auto nutzen wollen, doch auch hier gaben mehr als 40 Prozent der Befragten an, dass sie dies lieber nicht möchten.

Technik unterstützt den Menschen

Aus einer Sicherheitsperspektive unterstützen die Unfallforscher der AXA den technologischen Fortschritt hin zum vollautomatisierten Fahren. Bereits heute lässt sich nachweisen, dass manche Fahrerassistenzsysteme die Sicherheit deutlich erhöhen. So belegen Studien der AXA Unfallforschung, dass Personenwagen mit Notbremsassistenzsystemen je nach untersuchtem Fahrzeugmodell zwischen 30 und 69 Prozent weniger Auffahrkollisionen verursachen. Und ESP (Electronic Stability Program), das gezielt einzelne Räder abbremst, um ein Schleudern zu verhindern, führt gemäss AXA zu mehr als 40 Prozent weniger Selbst- und Schleuderunfällen.

Da die AXA Winterthur vom Potenzial solcher Systeme überzeugt ist, will sie in Zukunft die Sicherheitsausstattung eines Fahrzeugs bei der Tarifierung noch stärker berücksichtigen als dies heute schon der Fall ist. Als erster Schritt in diese Richtung offeriert sie von Januar bis März 2018 Kunden, die ein Auto mit Notbremsassistent erwerben, einen einmaligen Prämienrabatt.

«Über 90 Prozent aller Unfälle werden heute nach wie vor vom Menschen verursacht. Mit einer verbesserten Technik, ausgereifteren Sensoren und weiterentwickelten Systemen bin ich überzeugt, dass das automatisierte Fahrzeug die Sicherheit deutlich erhöhen wird», erklärt Bettina Zahnd, Leiterin Unfallforschung & Prävention bei der AXA Winterthur.

Zahlreiche Fragen in Bezug auf die Einführung der automatisierten Fahrzeuge sind derweil noch offen, unter anderem, wie gross die Akzeptanz der Autofahrerinnen und Autofahrer sein wird. Wie die Umfrage der AXA aufzeigt, ist das Vertrauen in die Technik noch eher verhalten: Rund die Hälfte der befragten Schweizer und Deutschen gab an, dass sie es einem Computer nicht zutrauen, dass er zuverlässig steuern kann und sich im Verkehr richtig verhält. Aber auch die Freude am Fahren kommt zur Geltung: Mehr als 60 Prozent der befragten ...

