EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Ausstieg aus dem umstrittenen Anleihekaufprogramm am 26. Oktober beschließen. Bei einem Treffen des EZB-Rates Anfang September werde die Maßnahme zunächst nur diskutiert, berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf EZB-Kreise. Der Ausstieg aus dem Krisenmodus wird offenbar sehr weich formuliert werden und sich in der Praxis lange hinziehen. "Entscheidend ist, dass wir uns endlich auf die Tür zubewegen, über der das Exit-Schild leuchtet", hieß es in EZB-Kreisen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

BREXIT - Die britische Finanzbranche wird mit Blick auf den Brexit zunehmend nervös. Sie arbeitet offenbar an einem Vorschlag für einen Handelspakt, der Banken, Fonds und Versicherungen auch nach dem Austritt der Briten aus der EU Zugang zu den übrigen 27 Ländern ermöglichen würde. Die Finanzinstitute sollten auch ohne die Kosten einer lokalen Lizenz weiter Geschäfte auf dem Kontinent abwickeln können. Umgekehrt soll das auch für europäische Banken auf dem britischen Markt gelten. "Das käme den gegenwärtigen Zugangsmöglichkeiten, die solche Unternehmen im EU-Rahmen haben, so nahe wie möglich", heißt es in dem Papier, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. (FAZ S. 19)

OBERGRENZE - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer pocht auf eine abermalige Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. So lange die europäischen Außengrenzen nicht wirksam geschützt würden, "kann man auf nationale Grenzkontrollen nicht verzichten", sagte der CSU-Vorsitzende. Einen wirksamen Schutz der Außengrenzen könne er bisher nicht erkennen. (Funke Mediengruppe)

BANKEN - Um sich einen satten Verdienst zu sichern, gingen gierige Banker vor der Krise enorme Risiken ein. Seither wurde die Vergütung reformiert. Doch Ökonomen fordern weitergehende Schritte. (Handelsblatt S. 24)

MILLIARDÄRE - Mit 195 Milliardenvermögen zählt Deutschland so viele Milliardäre wie nie zuvor. Im Jahr 2016 hatten 170 Familien die magische Marke erreicht. Die steigende Zahl der Superreichen ist nicht zuletzt eine Folge des stabilen wirtschaftlichen Aufschwungs der letzten Jahre. In nahezu allen Fällen ist der Besitz gebunden, in Unternehmen oder Immobilien, in Kunstsammlungen oder Stiftungen. Die zurückliegenden zwölf Monate waren eine gute Zeit für die wohlhabenden Familien in Europas größter Volkswirtschaft. Die Reichen der BILANZ-Liste konnten ihre Aktiva um 11,5 Prozent erhöhen. So deutlich der Zuwachs ausfällt, entspricht er doch nicht ganz dem Anstieg des Börsenindex Dax, der im selben Zeitraum um 14 Prozent zulegen konnte. (Welt S. 1)

