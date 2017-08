Moneycab.com: Frau Dahlin, in der Schweiz hat sich seit den 1970er Jahren das "nordische Schlafen" durchgesetzt. Wollen Sie mit Dagsmejan die Erfolgsgeschichte nordischer Schlafqualität weiterschreiben?

Catarina Dahlin: In der Tat, so wie "Nordic Sleep" eine Revolution in das traditionelle Bettensystem in der Schweiz brachte, glauben wir, dass Dagsmejan gleichermassen ein Bruch mit Althergebrachtem sein kann, was wir als erste Schicht in unserem Bett tragen.

Dagsmejan hat eine Schlafkleidung entwickelt, die den Schlafkomfort und somit auch die Schlafqualität verbessert. Wie ist die Geschäftsidee entstanden?

In den letzten Jahren wurden riesige Fortschritte bei der Erforschung der Rolle des Schlafs hinsichtlich unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden und unserer Leistung gemacht. Drei Viertel der Erwachsenen haben irgendwann mit Schlafstörungen zu kämpfen und hier in der Schweiz gehören Schlafprobleme zu den Top 5 der selbstidentifizierten Gesundheitsprobleme. Unsere Mission war es, neue Wege zur Verbesserung der Schlafqualität und damit der Lebensqualität zu finden. Temperatur ist einer der Schlüsselfaktoren der Schlafqualität. Dennoch waren die Fortschritte bei der Entwicklung von Sportbekleidung in Bezug auf Fasertechnologie und Körpermapping nie auf Sleepwear übertragen worden. Dies war der Anfang unserer Reise, die Schlafkleidung neu zu erfinden.

Catarina Dahlin, Co-Founder und Managing Director Dagsmejan

Aus welchen Materialien ist die Dagsmejan-Schlafbekleidung gefertigt?

Dagsmejan Sleepwear besteht aus Micro Modal, einer Naturfaser aus Buchenholz, die unglaublich weich ist. Dank umfangreicher Forschung konnten die Eigenschaften der Micro-Modal-Faser durch eine in der Schweiz angewandte Hightech-Behandlung erweitert werden. Die natürlichen Feuchtigkeitsabsorptions-Eigenschaften des Faserkerns bleiben unverändert, während die äussere Schicht angepasst wird, um sie wasserbeständig und feuchtigkeitsabweisend zu machen. Die Vorteile einer technischen Faser zu einer natürlichen Faser zu bringen ermöglicht die revolutionären Feuchtigkeits- und Temperatur-Management-Eigenschaften der Dagsmejan Sleepwear.

Welches sind die grössten Unterschiede zu einem "normalen" Pyjama?

Dagsmejan Sleepwear arbeitet auf vier Komfort-Ebenen, um die Schlafqualität zu verbessern;

1.) Beste Temperatur für den Schlaf: Haben Sie sich auch schon gewundert, warum sie nach 7-8 Stunden Schlaf müde aufwachen? Temperaturschwankungen während der Nacht verringern unsere Schlafqualität und beeinflussen insbesondere unseren Tiefschlaf negativ. Dagsmejan-Gewebe ist aussergewöhnlich atmungsaktiv und gibt überschüssige Hitze durch Millionen von Nano-Kapillaren ab, die in jeder Faser enthalten sind. Dies verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der die Hauttemperatur steigt und hält Sie somit länger in der idealen Klimazone.

2.) Feuchtigkeitsmanagement: Unser Nachtwäsche ist viermal besser als Baumwolle beim aufsaugen von Schweiss. Jede Nacht schwitzen wir im Durchschnitt das Äquivalent einer Tasse Wasser aus. Dagsmejan-Gewebe transportiert die Feuchtigkeit schnell von der Haut weg, aber einige Teile werden in der Faserstruktur beibehalten. Dies bedeutet, dass ...

