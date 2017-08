NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Steinhoff von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Shelly Xie senkte ihre Schätzungen für den Möbel- und Einzelhandelskonzern um 5 bis 7 Prozent. Sie begründete dies in einer Studie vom Freitag mit Währungsdruck und dem schwierigen Geschäftsumfeld. Auf einen Bericht über unredliche Geschäftspraktiken ging die Expertin nicht ein. Das "Manager-Magazin" hatte über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Bilanzfälschung berichtet, woraufhin der Aktienkurs um 10 Prozent auf 3,801 Euro einbrach. Nach Angaben von Steinhoff sind in dem Bericht "wesentliche Fakten und Vorwürfe falsch oder irreführend"./ag/zb

Datum der Analyse: 25.08.2017

