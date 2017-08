The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB5E47 LB.HESS.THR.CARRARA08N/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5E54 LB.HESS.THR.CARRARA08O/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KS0 HSH NORDBANK ZS 7 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1668898981 DEV.BK JAPAN 17/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1668899104 DEV.BK JAPAN 17/27 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1669866300 BRFKREDIT 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1673097637 NORDIC INV.BK 17/22 MTN BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1673102734 ISS GLOBAL 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1673869977 AEGON 17/18 MTN BD01 BON EUR N

CA R1Y XFRA AU000000CE10 CALIMA ENERGY EQ00 EQU EUR N

CA WNI XFRA BMG9618E1075 WHITE MTNS INS. GRP DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA QAB XFRA JE00BZ00SF59 QUIZ PLC LS -,30 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H. EQ00 EQU EUR N

CA DS2R XFRA MHY2069P4085 DIANA CONTAIN. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA STR XFRA US85572F1057 STARWOOD WAYPOINT HOMES EQ00 EQU EUR N