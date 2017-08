The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EA4D XEUB DE000EAA0KZ8 ERSTAB 30.08.2017 1,125% AGEN BON EUR Y

CT S4NK XEUB XS0822050125 SNS 30.08.2017 2,125% ECOV BON EUR Y

CT OF9A XEUB FR0124095433 BTF 30.08.2017 EGOV BON EUR Y

CT I9AH XEUB IT0005126989 BOTS 30.08.2017 IGOV BON EUR Y