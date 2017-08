FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NU2 XFRA US67060Y1010 NUTRACEUTICAL INTL DL-,01

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.

XFRA KYG211601094 CHINA CITY RAILW.TR.TECH.

DS2Q XFRA MHY2069P3095 DIANA CONTAIN. DL-,01

XFRA AU000000APY1 AZONTO PETROLEUM