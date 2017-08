Thalwil - Der Halbleiter-Hersteller U-blox bleibt auf Wachstumskurs und hat im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz gesteigert, während der Gewinn aufgrund negativer Währungseffekte leicht unter dem Wert aus der Vorjahresperiode zu liegen kam. Dennoch bestätigte das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 7,9% auf 193,9 Mio CHF und der Bruttogewinn steht bei 87,4 Mio nach zuvor 82,5 Mio, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Gut die Hälfte des Umsatzes wurde in Asien erzielt, etwa ein Viertel fiel auf die EMEA-Region und ein Fünftel auf Amerika.

In der Region Asien-Pazifik stieg der Umsatz um 25% auf 103,4 Mio CHF, während in der EMEA-Region ein Wachstum ...

