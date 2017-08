...der Briten. Das BIP wuchs zwischen April und Juni lediglich um 0,3 %. Die Verbraucher steigerten ihre Ausgaben dabei nur noch um 0,1 %. So gering war das Plus seit Ende vorigen Jahres nicht mehr. Neben der Zurückhaltung der Konsumenten trugen auch stagnierende Investitionen der Firmen und eine Flaute am Bau zur mauen Konjunktur bei. Die Wirtschaftsleistung auf der Insel hinkt damit der Euro-Zone hinterher...



Den Briten macht die nach dem Anti-EU-Votum anziehende Inflation zu schaffen, weil die Lohnzuwächse mit der Teuerungsrate nicht Schritt halten.



