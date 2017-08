Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hat die Autoindustrie vor dem Autogipfel der Gewerkschaften mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu einem radikalen Umsteuern aufgefordert.

"Die Automobilbranche in unserem Land muss sich neu erfinden. Es geht darum, die Ziele Klimaschutz, saubere Luft und sichere Arbeit so in einen Gleichklang zu bringen, dass die Automobilindustrie stärker aus der Krise hervorgeht, als sie hineingegangen ist. Ohne ein entschiedenes Umsteuern auf neue Mobilitäts- und Antriebskonzepte wird dies nicht gelingen", schreibt Hofmann in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Der Gewerkschaftschef kritisiert zugleich, dass "mancher Manager weiter auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...