Der Flughafenbetreiber Fraport wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden Stefan Schulte deutlich mehr Passagiere und Flugbewegungen verzeichnen. Beim Passagierwachstum "erwarten wir knapp fünf Prozent für dieses Jahr. Und zum ersten Mal seit Jahren nehmen auch die Flugbewegungen zu", sagte Schulte dem Nachrichtenmagazin Focus.

Das Wachstum stamme überwiegend von den erfolgreichen Bestandsgesellschaften wie Lufthansa, sagte Schulte. Aber auch mit Billigfliegern wolle Fraport weiter wachsen: "Ryanair hat genauso wie wir ein großes Interesse daran, hier am Standort weiter zu wachsen. Daher bin ich zuversichtlich, dass Ryanair sein Angebot in den nächsten Jahren weiter ausweiten wird - ebenso wie andere."

Schulte sagte, das Unternehmen müsse seine Kosten weiter senken und werde daher die Digitalisierung vorantreiben. "Wir könnten zum Beispiel Drohnen zur Überwachung des Flughafen-Geländes einsetzen. Das erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten", sagte Schulte. "Die Digitalisierung ermöglicht es uns auch, viele Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Statt einzelner Sicherheitskontrollen mit mitunter langen Warteschlagen würde ich mir kontaktlose Security-Tunnel wünschen, durch die Passagiere einfach hindurchgehen können."

Mittelfristig werde Fraport seine Flughäfen zu Eventzonen ausbauen, kündigte Schulte an. Er denke dabei an "multimediale Spielbereiche, Sportaktivitäten, gastronomische Angebote und anderes", sagte Schulte dem Nachrichtenmagazin. Denn die Passagiere "werden die Zeit am Flughafen auch verstärkt nutzen wollen".