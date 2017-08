Zürich - Bei der Doppelvorlage für die Reform der Altersvorsorge fällt die Gesetzesvorlage mit der Erhöhung des Frauenrentenalters knapper durch als in einer früheren Umfrage. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer findet Gnade.

Die Vorsorgereform wäre bei einem solchen Votum in der Volksabstimmung am 24. September allerdings erledigt, wie aus der zweiten Onlineumfrage des Medienkonzerns Tamedia hervorgeht. Die Medien des Unternehmens veröffentlichten die Resultate am Freitag.

Einen Monat vor dem Urnengang sind noch etliche Befragte unentschlossen. Ja stimmen oder zu einem Ja tendieren bei der Reform der Altersvorsorge 2020 47% der Umfrageteilnehmer. Ein Nein einlegen wollen mit 48% knapp mehr. 5% bezeichnen sich als unentschlossen. In der ersten Umfrage von Anfang August war der Widerstand gegen die Reform mit 54% Nein-Stimmenden grösser.

Frauen und Romands skeptischer

Nach Sprachregionen war die Sepsis gegen die Reform gemäss den Umfrageergebnissen in der französischsprachigen Schweiz mit 48% Nein-Sagern am ...

