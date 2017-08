PEKING/MACAU (dpa-AFX) - Erstmals seit der Rückgabe Macaus an China sind Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee angerückt, um nach dem verheerenden Taifun "Hato" bei Rettungs- und Aufräumarbeiten zu helfen. Es sei der erste Einsatz chinesischer Truppen dieser Art gewesen, seit Portugal seine Ex-Kolonie 1999 an China zurückgegeben hat, berichtete die "South China Morning Post" am Freitag. Die Stadtregierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone habe um die Hilfe der Soldaten gebeten.

Macaus Regierungschef Fernando Chui Sai On sprach vom "schlimmsten Sturm seit 53 Jahren" und entschuldigte sich bei der Bevölkerung, weil die Stadt kaum vorbereitet gewesen sei. Der Chef des lokalen Wetteramtes trat zurück.

Die Zahl der Opfer in Südchina nach "Hato" stieg auf 17. Am Freitagmorgen wurde eine weitere Leiche gefunden, wie die Behörden in Macau mitteilten. Allein in der für ihre Luxushotels und Casinos bekannten Stadt kamen damit neun Menschen ums Leben.

Mit hohen Wellen, heftigen Böen und Wolkenbrüchen hatte "Hato"? seit Mittwochabend in der Region gewütet und besonders in Macau schwere Schäden verursacht. Straßen wurden überflutet, Dächer abgedeckt, ganze Fensterfronten zertrümmert und Autos zerstört. Macaus Nachbarstadt Hongkong, wo ebenfalls zahlreiche Schäden gemeldet wurden, gab wegen "Hato"? erstmals seit fünf Jahren die höchste Taifun-Warnstufe aus.

Schwer traf der Sturm auch die südchinesische Provinz Guangdong, wo bisher acht Opfer gemeldet wurden. Wie die Provinzregierung mitteilte, stürzten mehr als 6000 Häuser ein, 2,7 Millionen Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Mehrere Hundert Menschen wurden durch den Taifun in Südchina verletzt, die meisten durch umherfliegende Teile. Hunderttausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Während am Freitag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren liefen, warten Meteorologen bereits vor dem nächsten Wirbelsturm, der die Südküste Chinas Anfang kommender Woche treffen soll. Taifune sind in der Region in den Sommermonaten nicht ungewöhnlich. Weil "Hato"? aber nicht nur mit starkem Regen sondern auch ungewöhnlich kräftigen Windböen von mehr als 200 Kilometern pro Stunde wütete, fielen die Schäden extrem aus./jpt/DP/zb

