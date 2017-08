Die Anlage soll am Standort des amerikanischen Tochterunternehmens Zoltek entstehen und bereits im März 2018 in Betrieb gehen. Mit einer Produktionskapazität von 3.000 t/a will das Unternehmen den wachsenden europäischen Bedarf nach unbrennbaren PPS-Harzen (Polyphenylen Sulfid) decken. Das Unternehmen betreibt bereits sieben ähnliche Anlagen in Asien und den USA und produziert jährlich 27.600 t ...

