Tokio - Kleiner Hoffnungsschimmer für die japanische Notenbank: Die Preisentwicklung hinkt zwar weiter hinter der sich zuletzt anziehenden Wirtschaftsleistung her, aber immerhin konnten die Verbraucherpreise im Juli landesweit zum siebten Mal in Folge zulegen. Zudem deutet die Entwicklung im Grossraum Tokio im August auf eine weitere Belebung der Inflation hin. Für Entwarnung an der Preisfront ist es aber noch zu früh - insgesamt bleibt die Teuerung weiter auf niedrigem Niveau und weit vom Ziel der Notenbank entfernt.

Im Juli legten die die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr landesweit um 0,5 Prozent zu, wie das nationale Statistikbüro am Freitag in Tokio mitteilte. ...

