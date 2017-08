Als durchaus vorsichtig könnte man die Händler beim Vorgehen in dem Wertpapier von BASF bezeichnen, die sich trotz eines Trendbruches nicht so recht aus ihrer Deckung hervor trauen. Das Kaufsignal steht nach charttechnischen Maßstäben, gefahren wird aber noch mit angezogener Handbremse!

Zunächst einmal muss auf eine größere Schwankungsbreite der BASF-Aktie seit grob Anfang 2013 zwischen 56,01 und 97,22 Euro hingewiesen werden. Innerhalb derer wechseln sich Trendkanäle kontinuierlich ab, nach dem letzten größeren Aufwärtstrend geriet das Wertpapier in einen untergeordneten Konsolidierungsmodus und setzte auf ein Verlaufstief von 78,97 Euro zurück. Dadurch erreichte das Papier das 38,2 % Fibonacci-Retracement, welches als minimales Korrekturziel gilt und versucht sich in diesem Bereich jetzt an einen Boden. Dieser zeichnet sich zunehmend ab, auch konnte der jüngste Abwärtstrendkanal seit den Jahreshochs bereits überwunden werden, die Tages Kerzen deuten aber auf unentschlossene Marktteilnehmer ...

