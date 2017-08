Bawag soll bis Oktober an die Wiener Börse kommen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Health Bells: Gutes Storytelling samt... » Unterstützung bei BWT-HV am Montag... Finanzkreise: Bawag-IPO bis Oktober in Wien Die Großaktionäre der Bawag PSK AG wollen die Bank bis Oktober in Wien an die Börse bringen. Gerüchte über einen möglichen Börsegang waren zuletzt im Mai aufgeflammt. Eine Milliarde Euro sollen eingesammelt werden. Für mich ist das fast zu schön um wahr zu sein. Für die Wiener Börse AG ist der Bawag-IPO ein sensationeller Volltreffer. […]Der Beitrag Finanzkreise: Bawag-IPO bis Oktober in Wien erschien zuerst auf DerBörsianer.

