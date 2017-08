Philogen S.p.A, ein im Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen, gab heute durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft in der Schweiz, Philochem AG, eine Zusammenarbeit mit Servier bekannt, um neue Therapeutika basierend auf niedermolekularen Substanzen mittels Philochems firmeneigener "Encoded Self-Assembling Chemical (ESAC) Library" Plattform und DNS-kodierter Chemie zu entdecken.

"Wir sind überaus erfreut eine Kollaboration mit Servier, eines der weltweit grössten unabhängigen pharmazeutischen Unternehmen mit einer langen Tradition im Bereich der niedermolekularen Therapeutika, etablieren zu können. Wir hoffen, dass unsere DNS-kodierte Chemie und ESAC Plattform dazu beitragen wird, innovative Therapien für derzeit unzureichend behandelbare, schwerwiegende Erkrankungen hervorzubringen." kommentierte Prof. Dario Neri, Mitbegründer und Präsident des Wissenschaftlichen Beratungskomitees von Philogen.

Finanziellen Rahmenbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über die Philogen Gruppe

Philogen ist ein schweizerisch-italienisches, klinisch forschendes Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von neuartigen biopharmazeutischen Produkten beschäftigt. Philogens Strategie beinhaltet die gezielte Anreicherung von bioaktiven Wirkstoffen, z. B. Zytokinen oder Medikamenten, mit Hilfe von Antikörpern und Liganden, die an krankheitsspezifische Antigene binden. Diese Technologie hat eine starke, firmeneigene Pipeline von klinischen sowie präklinischen Präparaten für eine Reihe von Krankheitsindikationen hervorgebracht. Philogen hat seinen Hauptgeschäftssitz in Siena (Italien) und führt Forschungsaktivitäten über sein Tochterunternehmen Philochem in Zürich (Schweiz) durch. Philogen ist ein unabhängiges Unternehmen und hat Vereinbarungen mit mehreren großen Pharmaunternehmen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philogen.com.

Über Philochem's ESAC Platform und über DNS-konjugierte Molekülbibliotheken

Die firmeneigene ESAC Plattformtechnologie und DNS-kodierten Molekülbibliotheken wurden von Wissenschaftlern der Philochem in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. Dario Neri an der ETH Zürich in den letzten zehn Jahren entwickelt. Die beiden mächtigen und komplementären Technologien erlaubt die Selektion von bis zu einer Milliarde niedermolekulare Verbindungen und die Optimierung von Hits in einer voll automatisierten, DNS-gelinkten, fragmentbasierten Art und Weise.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170824005877/de/

Contacts:

Philogen

Monica Patti

monica.patti@philogen.com