Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

Die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven wollen nach der Übernahme von Stada auch den Zugriff auf die Kasse des Arzneimittelherstellers. Wie Stada mitteilte, soll ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden. Das Management werde nun mit Bain und Cinven darüber verhandeln. Den noch verbliebenen Aktionären, unter anderem auch dem US-Investor Paul Singer, soll ein Abfindungsangebot unterbreitet werden. Die beiden Finanzinvestoren hatten bei der 5,4 Milliarden Euro schweren Übernahme von Stada vergangene Woche im zweiten Anlauf knapp die notwendige Schwelle von 63 Prozent übertroffen. Der Hedgefonds Elliott hat dabei seine Anteile offenbar nicht angedient und ist als Großaktionär weiter mit im Boot. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgeht, hielt Singer über Elliott und andere Vehikel zwei Tage nach Ablauf der Andienungsfrist immer noch 9,6 Prozent an Stada. Einschließlich Derivaten hat Singer sogar Zugriff auf 11,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,1% gg Vj 1. Veröff.: +2,1% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+2,5% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 103 zuvor: 104 - DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 115,5 zuvor: 116,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,0 zuvor: 125,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,6 zuvor: 107,3 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: revidiert +6,4% gg Vm; vorläufig +6,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.439,00 -0,07 Nikkei-225 19.473,05 0,62 Schanghai-Comp. 3.318,83 1,43 DAX 12.180,83 +0,05% DAX-Future 12.184,50 +0,07% XDAX 12.188,02 +0,06% MDAX 24.741,75 -0,71% TecDAX 2.259,38 -0,37% EuroStoxx50 3.444,73 +0,18% Stoxx50 3.046,07 +0,20% Dow-Jones 21.783,40 -0,13% S&P-500-Index 2.438,97 -0,21% Nasdaq-Comp. 6.271,33 -0,11% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,67 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Wochenausklang rechnen Marktteilnehmer an den europäischen Aktienmärkten. "Der DAX dürfte sich weiter an der 12.200er Marke orientieren", sagt ein Händler. Der Markt warte auf die Reden von Janet Yellen und Mario Draghi in Jackson Hole, wobei der EZB-Chef erst um 21 Uhr spricht, Yellen schon um 16.00 Uhr MESZ. "Beide dürfte wohl wenig Konkretes sagen", meint ein Händler. Der Euro tendiert im Vorfeld kaum verändert knapp unter 1,18 Dollar. Impulse könnten am Morgen vom französischen Verbrauchervertrauen und vom deutschen ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Bei beiden wird ein leichter Rückgang erwartet. Am Nachmittag werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Hier wird mit einem deutlichen Minus gerechnet.

Rückblick: Gut behauptet - Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen und abwartenden Geschäft. "Jetzt sind alle Augen auf Jackson Hole gerichtet", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets mit Blick auf das dortige Notenbankertreffen. Mit einem Plus von 0,4 Prozent stand der Index der Autotitel auf der Gewinnerseite. Fiat gewannen 3 Prozent. Fiat Chrysler Automobiles erwägt offenbar, die Oberklasse-Marken Maserati und Alfa Romeo sowie das Komponenten-Geschäft abzuspalten und zu verkaufen. Fiat will zudem künftig mit VW bei kleineren Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, VW gewannen 0,8 Prozent. Daimler strebt laut einem Bericht des Manager Magazins eine Holding-Struktur an. Der Kurs gewann 1,4 Prozent. Generell heißt es, über solche Abspaltungen könnten Werte gehoben werden. CRH legten 3,8 Prozent zu. Die Iren hatten Geschäftszahlen vorgelegt, im Fokus standen aber stärker Zu- und Verkäufe des Baukonzerns, die gut ankamen. Schoeller-Bleckmann reagierten mit Kursaufschlägen von 8,1 Prozent auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Carrefour verbiligten sich um 2,1 Prozent. Der Handelskonzern verliert laut den Analysten der Deutschen Bank Marktanteile.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Kräftig unter Druck gerieten Steinhoff. Der Kurs brach über 10 Prozent ein. Wie das Manager Magazin berichtete, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben. Stada stiegen um 3 Prozent auf 80,34 Euro. Damit entfernte sich der Kurs weiter vom Übernahmepreis von 66,25 Euro. Auf der einen Seite wurde von Deckungskäufen derjenigen gesprochen, die auf ein Misslingen der Übernahme und fallende Kurse gesetzt hätten, auf der anderen Seite verwiesen Marktteilnehmer auch auf einen Bericht, nach dem der Hedgefonds Elliott seine Position auch nach der Übernahme weiter aufstocken wolle. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für Tele Columbus um 3,1 Prozent nach unten. CTS Eventim gaben um 3,2 Prozent nach, nachdem neue Geschäftszahlen unter den Erwartungen blieben. Hugo Boss stiegen dagegen nach einer Kaufempfehlung um 2,4 Prozent, und Capital Stage gewannen nach ihren Geschäftszahlen 5,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) unverändert bei 12.188 Punkten

Mit einem deutlichen Kursgewinn zeigte sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag die Stada-Aktie. Wie Stada mitteilte, soll ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven abgeschlossen werden. Den noch verbliebenen Aktionären, unter anderem auch dem US-Investor Paul Singer, soll ein Abfindungsangebot unterbreitet werden. Die Stada-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5 Prozent höher getaxt. Die Steinhoff-Aktie baute nachbörslich ihre Abgaben aus dem regulären Handel noch aus. Die Titel verloren weitere 2 Prozent.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Wenig Impulse erbrachten die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt, die nahe an den Prognosen lagen. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen etwas stärker zurück als erwartet. Überlagert wurde die Stimmung vom Warten auf die Auftritte von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Chef Mario Draghi am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die HP-Aktie legte um 2,9 Prozent zu. Der Drucker- und Computerhersteller hatte im dritten Geschäftsquartal den Umsatz kräftig erhöht und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet. Das Öl-Unternehmen Seadrill steht vor der Insolvenz. Seadrill will innerhalb der nächsten drei Wochen Antrag auf Gläubigerschutz stellen, um Schulden in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar zu restrukturieren. Die Aktie rutschte um 31,4 Prozent ab.

Die US-Anleihen zeigten sich mit leichten Abgaben. Marktteilnehmer sprachen von einer abwartenden Haltung vor dem Notenbanker-Treffen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1797 -0,0% 1,1800 1,1802 EUR/JPY 129,31 +0,0% 129,28 129,02 EUR/CHF 1,1382 -0,1% 1,1390 1,1380 GBP/EUR 1,0860 +0,0% 1,0848 1,0850 USD/JPY 109,60 +0,0% 109,56 109,30 GBP/USD 1,2812 +0,1% 1,2801 1,2804

Der Dollar tendierte vor Beginn des Notenbanker-Treffens seitwärts. Die Aussagen von Yellen und Draghi dürften vor allem am Devisenmarkt für Bewegung sorgen, sagte ein Beobachter. Die Erwartung, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm demnächst zurückfahren dürfte, habe den Euro in diesem Jahr schon um 12 Prozent nach oben getrieben. Dagegen habe der Dollar unter der Aussicht auf ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo der Fed gelitten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1802 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,76 47,43 +0,7% 0,33 -16,3% Brent/ICE 52,42 52,04 +0,7% 0,38 -10,7%

Für die Ölpreise ging es deutlich nach unten, nachdem das National Hurricane Center den Sturm "Harvey" zum Hurrikan hochgestuft hatte. Einige Raffinerien hätten deswegen bereits geschlossen, hieß es. Insofern könne die Ölnachfrage von dieser Seite vorübergehend sinken. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI rutschte zum US-Settlement um 2,0 Prozent auf 47,43 Dollar ab. Für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 52,04 Dollar nach unten. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag ziehen die Preise wieder etwas an.

METALLE

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,76 47,43 +0,7% 0,33 -16,3% Brent/ICE 52,42 52,04 +0,7% 0,38 -10,7%

Der Goldpreis reduzierte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.292 Dollar. Auch hier habe Zurückhaltung vor dem Treffen der wichtigsten Notenbanker geherrscht. Dabei stünden vor allem Aussagen zum weiteren Zinserhöhungstempo in den USA im Vordergrund.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.