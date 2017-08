FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport hat die Wachstumsziele für das laufende Jahr bestätigt. Am Flughafen Frankfurt rechnet der MDAX-Konzern 2017 mit einem Passagierwachstum von knapp 5 Prozent, wie Stefan Schulte im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Focus bekräftigte. "Und zum ersten Mal seit Jahren nehmen auch die Flugbewegungen zu", sagte er.

Die Fraport AG hatte die Prognose für die Entwicklung der Fluggastzahlen am Heimatflughafen Anfang August nach einem starken Wachstum in den vergangenen Monaten angehoben. Zuvor lag die Prognose bei einem Plus von 2 bis 4 Prozent.

Das Wachstum stamme überwiegend von den erfolgreichen Bestandsgesellschaften wie Lufthansa, sagte Schulte dem Focus. Aber auch mit Billigfliegern wolle Fraport weiter wachsen. "Ryanair hat genauso wie wir ein großes Interesse daran, hier am Standort weiter zu wachsen", sagte er. "Daher bin ich zuversichtlich, dass Ryanair sein Angebot in den nächsten Jahren weiter ausweiten wird -- ebenso wie andere."

Trotz der Insolvenz von Air Berlin erwarte er einen Rückgang der Ticketpreise in den nächsten Jahren. "Der Wettbewerb zwischen den Fluglinien wird weiter zunehmen und Fliegen wird daher insgesamt noch günstiger, wenn der Kerosinpreis so niedrig bleibt wie er derzeit ist", sagte Schulte. Damit werde sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzen.

