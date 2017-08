Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

Die Preise in Japan sind im Juli den siebenten Monat in Folge gestiegen, die Inflation liegt aber noch immer unter dem Inflationsziel der Regierung von 2 Prozent. Der Index der Kernverbraucherpreise stieg im Juli um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das lag im Rahmen der Konsensschätzung der von Nikkei befragten Ökonomen. Im Vormonat hatte der Anstieg bei 0,4 Prozent gelegen. Der Kernverbraucherpreisindex berücksichtigt keine frischen Lebensmittel. Ein anderer Index der Notenbank zur Beurteilung der Inflationsentwicklung, der sowohl frische Lebensmittel als auch Energie ausschließt, legte um 0,1 Prozent zu.

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: revidiert +6,4% gg Vm; vorläufig +6,5% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.439,00 -0,07% Nikkei-225 19.477,83 +0,64% Hang-Seng-Index 27.800,84 +1,03% Kospi 2.381,70 +0,25% Shanghai-Composite 3.317,32 +1,40% S&P/ASX 200 5.748,40 +0,05%

An den Börsen in Ostasien überwiegen am Freitag die positiven Vorzeichen. Das Notenbankertreffen in Jackson Hole, auf dem am Freitag Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi sprechen werden, hat für die meisten Anleger seinen Schrecken verloren. Am Markt herrsche nunmehr die Überzeugung vor, dass die Reden von Yellen und Draghi "so langweilig wie irgend möglich" sein werden, meint Rob Carnell, Chefvolkswirt für die Region Asien-Pazific bei ING. Die japanische Börse profitiert zusätzlich davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hat, was tendenziell positiv für die japanische Exportwirtschaft ist. Noch deutlicher als in Tokio legen die Aktienkurse an den chinesischen Börsen zu. Die Aufwärtsbewegung in China wird von Bankenaktien getragen. Die Aktien der Industrial Bank steigen in Schanghai um 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch. In Hongkong verteuern sich Bank of Communications (Bocom) um 3,5 Prozent und Citic Bank um 2,8 Prozent. Beide Banken hatten am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Halbjahrszahlen vorgelegt. In Sydney bremsen Kursverluste der schwer gewichteten Banken den Markt. , die den S&P/ASX-200 bremsen. Die Kurse der vier größten australischen Banken sinken zwischen 0,3 und 1,1 Prozent. Der Kurs der Fluggesellschaft Qantas verzeichnet jedoch ein Plus von fast 4 Prozent. Die Airline hat einen Aktienrückkauf angekündigt. Die Erholung der Ölpreise gibt den Branchenaktien Rückenwind. In Sydney verbessern sich Santos um 5,6 Prozent. Der Kurs der japanischen Inpex steigt um 0,6 Prozent. CNOOC und Sinopec in Hongkong rücken um 2,6 und 3,2 Prozent vor.

Broadcom hat am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA überraschend gute Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt und auch das Umsatzziel erhöht. Die Aktie fiel jedoch im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 2,5 Prozent. Einige Marktteilnehmer hatten wohl mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet. Gewinnmitnahmen könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben: Sei Jahresbeginn hat die Aktie um gut 45 Prozent zugelegt. Gamestop fielen um 7,4 Prozent. Der Einzelhändler hatte zwar dank des regen Umsatzes mit der Spielekonsole Switch von Nintendo die Umsatzerwartungen übertroffen, doch schwächelte das Geschäft mit gebrauchten Spielekonsolen, was die Margen drückte. Überdies lag das bereinigte Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen. Für die Aktie des Software-Anbieters Autodesk ging es um 5,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.783,40 -0,13 -28,69 10,23 S&P-500 2.438,97 -0,21 -5,07 8,94 Nasdaq-Comp. 6.271,33 -0,11 -7,08 16,50 Nasdaq-100 5.834,44 -0,30 -17,34 19,96 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 719 Mio 681 Mio Gewinner 1.480 1.555 Verlierer 1.433 1.384 Unverändert 179 138

Knapp behauptet - Wenig Impulse erbrachten die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt, die nahe an den Prognosen lagen. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen etwas stärker zurück als erwartet. Überlagert wurde die Stimmung vom Warten auf die Auftritte von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Chef Mario Draghi am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die HP-Aktie legte um 2,9 Prozent zu. Der Drucker- und Computerhersteller hatte im dritten Geschäftsquartal den Umsatz kräftig erhöht und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet. Das Öl-Unternehmen Seadrill steht vor der Insolvenz. Seadrill will innerhalb der nächsten drei Wochen Antrag auf Gläubigerschutz stellen, um Schulden in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar zu restrukturieren. Die Aktie rutschte um 31,4 Prozent ab.

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,19 2,3 2,17 -25,5 30 Jahre 2,77 2,5 2,75 -29,6

Marktteilnehmer sprachen von einer abwartenden Haltung der Investoren vor dem Notenbanker-Treffen. Der Anleihemarkt dürfte vor allem von den Yellen-Aussagen bewegt werden. "Ich bin überrascht, wie stabil sich die Anleihen im Vorfeld zeigen", sagte Analystin Karissa McDonough von People's United Wealth Management. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 2 Basispunkte auf 2,19 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1795 -0,0% 1,1800 1,1793 +12,2% EUR/JPY 129,27 -0,0% 129,28 128,91 +5,2% EUR/GBP 0,9207 -0,1% 0,9218 0,9215 +8,0% GBP/USD 1,2810 +0,1% 1,2801 1,2798 +3,8% USD/JPY 109,60 +0,0% 109,56 109,32 -6,2% USD/KRW 1128,45 +0,0% 1128,08 1128,28 -6,5% USD/CNY 6,6645 +0,0% 6,6620 6,6628 -4,0% USD/CNH 6,6611 -0,0% 6,6630 6,6588 -4,5% USD/HKD 7,8249 +0,0% 7,8227 7,8255 +0,9% AUD/USD 0,7903 +0,0% 0,7902 0,7876 +9,5%

Der Dollar tendierte vor Beginn des Notenbanker-Treffens seitwärts. Die Aussagen von Yellen und Draghi dürften vor allem am Devisenmarkt für Bewegung sorgen, sagte ein Beobachter. Die Erwartung, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm demnächst zurückfahren dürfte, habe den Euro in diesem Jahr schon um 12 Prozent nach oben getrieben. Dagegen habe der Dollar unter der Aussicht auf ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo der Fed gelitten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1802 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,75 47,43 +0,7% 0,32 -16,3% Brent/ICE 52,42 52,04 +0,7% 0,38 -10,7%

Für die Ölpreise ging es deutlich nach unten, nachdem das National Hurricane Center den Sturm "Harvey" zum Hurrikan hochgestuft hatte. Einige Raffinerien hätten deswegen bereits geschlossen, hieß es. Insofern könne die Ölnachfrage von dieser Seite vorübergehend sinken. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI rutschte zum US-Settlement um 2,0 Prozent auf 47,43 Dollar ab. Für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 52,04 Dollar nach unten. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag ziehen die Preise wieder etwas an.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,75 1.286,41 +0,0% +0,34 +11,8% Silber (Spot) 16,97 16,98 -0,1% -0,01 +6,6% Platin (Spot) 978,00 981,00 -0,3% -3,00 +8,2% Kupfer-Future 3,04 3,03 +0,2% +0,01 +20,5%

Der Goldpreis reduzierte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.292 Dollar. Auch hier habe Zurückhaltung vor dem Treffen der wichtigsten Notenbanker geherrscht. Dabei stünden vor allem Aussagen zum weiteren Zinserhöhungstempo in den USA im Vordergrund.

Der High Court in Australien will im Oktober über die Gültigkeit der Mandate von sieben Parlamentsabgeordneten entscheiden - und damit indirekt über den Fortbestand der Regierungsmehrheit der Konservativen.

stockt seine Investition in das Startup Wework kräftig auf: Für weitere 3 Milliarden US-Dollar erwirbt Softbank neue und bestehende Aktien des Vermieters von Arbeitsplätzen in gemeinsam genutzten Büroflächen, um dessen globale Expansion zu unterstützen und die Mitgliedszahlen zu steigern. Die Bewertung von Wework steigt im Zuge dessen auf rund 20 Milliarden Dollar.

