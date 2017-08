Der größte Arbeitgeber in Rinteln ist die Firma Riha Weser Gold Getränke, die zu den größten Fruchtsaftherstellern Europas gehört. Zum Portfolio gehören Frucht- und Gemüsesäfte, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Schorlen, Teegetränke und Limonaden sowie Mineralwässer.

Das Wasser macht den Unterschied

Neben Früchten und Gemüse benötigt der Getränkehersteller für seine Erfrischungsgetränke vor allem eins in hoher guter Qualität: Wasser. Damit dieses nicht nur einwandfrei aus der Quelle, sondern ebenso einwandfrei in die Flasche oder in den Getränkekarton kommt, betreibt das Unternehmen großen Aufwand. Zum Einsatz kommen dabei Produkte aus dem Hause Xylem: Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten arbeiten UV-Desinfektions-Anlagen der Marke Wedeco an allen sechs europäischen Produktionsstätten. Zusätzlich setzt der Betreiber auch die Ozon-Systeme des Lösungsanbieters ein.

Jens Steinbach ist seit Anfang 2000 beim Unternehmen in Rinteln beschäftigt. Der Projektleiter ist für Erneuerung und Erweiterung der Verfahrenstechnik in allen Werken des Unternehmens verantwortlich, wenn es um Energie und Flüssigkeiten geht. "Lediglich der Füller selbst ist nicht mehr mein Metier; dem nimmt sich eine eigene Abteilung an", erklärt ...

