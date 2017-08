Zürich - Die 100 wichtigsten Schweizerinnen und Schweizer in der Digitalisierung sind gekürt worden. digitalswitzerland hat zusammen mit einer hochkarätigen Jury die digitalen Vorreiter des Jahres 2017, die Digital Shapers, gewählt.

Die digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft schreitet voran. Zahlreiche Köpfe gestalten die Zukunft, haben Visionen und realisieren diese. 100 von ihnen hat digitalswitzerland zusammen mit einer hochkarätigen Jury zu den Digital Shapers 2017 gewählt.

Die 100 Digital Shapers sind in zehn Kategorien unterteilt worden: Die Grand-seigneurs, die Hoffnungsvollen, die Geldgeber, die Forscher, die Corporates, die Expats, die Enabler, die Kreativen, die Vordenker und die Datenakrobaten. Sie werden in einem Sondermagazin von BILANZ, Handelszeitung und Le Temps in Text und Bild sowie online präsentiert.

Schweiz für digitale Transformation rüsten und vorwärtsbringen

Die Digital Shapers sind Vorbilder und Inspiratoren. Sie haben bereits ...

