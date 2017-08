Die Investorenmeetings für die Erstemission eines Green Bond der Hypo Vorarlberg wurden mit 4. September angekündigt. Geplant ist eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. Philips Electronics NV kündigte gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Dual-Tranche im Benchmarkformat an (Tranche A: 2J FRN; Tranche B: 6J, Fixkupon). Die Roadshow dafür startet am 29. August. Gegen den Vorstandschef des Möbelherstellers Steinhoff, Markus Jooste, wird laut Medienberichten von der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Bilanzfälschung ermittelt. Die Ermittlungen sollen bereits seit 2015 laufen und zielen auf den Vorwurf von überhöhten Umsatzerlösen, die in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften eingeflossen sein sollen, ab. Die Bondpricings des Unternehmens gaben...

